На сайте мэра Москвы опубликован список введенных мер социальной поддержки для тех, кто попал в сложную ситуацию из-за коронавируса, при этом столичные власти обещают предпринимать дополнительные аналогичные шаги по мере необходимости.

«Ограничения, действующие в связи с пандемией коронавируса, стали серьезным ударом по привычному образу жизни практически каждого москвича. Потеря работы, снижение доходов, необходимость самоизоляции в четырех стенах, срыв сделок из-за прекращения выдачи необходимых документов — далеко не полный перечень проблем и неудобств, которые сегодня испытывают многие жители города», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

В списке значатся такие меры, как дополнительная выплата семьям, имеющим право на материнский капитал, в размере 5 тыс. рублей на ребенка в возрасте до трех лет включительно, повышение пособия на детей в возрасте от трех до семи лет в малообеспеченных семьях до 7 613 рублей в месяц на каждого ребенка, повышение пособия по безработице с региональной доплатой (максимальный размер — 19,5 тыс. рублей в месяц, в том числе 12 130 рублей за счет федерального бюджета и 7 370 рублей за счет бюджета Москвы), надбавка безработному гражданину в размере 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка, оказание адресной социальной помощи семьям с детьми (выдача электронных сертификатов на детские товары, продовольств­ие, товары длительного пользования), выдача продуктовых наборов взамен питания в школах, увеличение пособий по временной нетрудоспособности (оно не может быть ниже минимального размера оплаты труда); отдельно сгруппированы меры поддержки граждан, находящихся в режиме самоизоляции (из денежных — разовая адресная социальная помощь пожилым хронически больным гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, в размере 4 тыс. рублей) и компенсационные меры (временная отмена взносов на капитальный ремонт и штрафных санкций за несвоевременную оплату ЖКУ, неприменение мер принудительного взыскания задолженности, продление срока действия документов и т. п.).



Мэр подчеркнул, что список не окончательный. «По мере развития ситуации будут вводиться дополнительные меры поддержки, чтобы помочь москвичам, попавшим в трудную ситуацию», — говорится в сообщении.