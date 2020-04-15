Банк ДОМ.РФ запустил сервис СМС-информирования держателей счетов эскроу об изменении статуса счета, говорится в релизе финучреждения.

«Теперь клиенты смогут получать СМС-уведомления не только об открытии счета эскроу, но и о доступности пополнения, поступлении денежных средств, продлении срока депонирования, а также о раскрытии счета эскроу», — отмечается в сообщении.

Банк ДОМ.РФ в прошлом году предусмотрел возможность дистанционного отслеживания информации о счете эскроу, приобретаемом объекте недвижимости и сроках его сдачи в эксплуатацию. Все эти функции доступны в мобильном приложении кредитной организации.