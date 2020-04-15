Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за I квартал 2020 года составила 2,4 млрд рублей. Таковы данные отчетности финучреждения по РСБУ (неконсолидированные данные).

Чистый процентный доход оказался на уровне 6,3 млрд рублей (плюс 20,3% по сравнению с результатом I квартала 2019-го). Чистый комиссионный доход вырос на 25,1% до 1,8 млрд рублей, операционные расходы за отчетный период составили 4,3 млрд рублей (плюс 20% по сравнению с I кварталом 2019 года).

Активы банка по итогам I квартала 2020 года составили 665,1 млрд рублей (минус 0,3% по сравнению с 1 января 2020 года).

«На 1 апреля 2020 года кредитный портфель составил 427,4 миллиарда рублей (плюс 8% по сравнению с 1 января 2020 года; плюс 3,7% без учета валютной переоценки). Кредиты корпоративным клиентам составили 328,8 миллиарда рублей (плюс 9,8% по сравнению с 1 января 2020 года; плюс 4,1% без учета валютной переоценки). Кредиты физическим лицам составили 98,6 миллиарда рублей (плюс 2,6% по сравнению с 1 января 2020 года; плюс 2,6% без учета валютной переоценки). По состоянию на 1 апреля 2020 года уровень просроченной задолженности составил 5,2%», — говорится в релизе банка.