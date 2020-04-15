Чистая прибыль Экспобанка за 2019 год составила 5,1 млрд рублей по МСФО. Рентабельность капитала финучреждения за прошлый год достигла 30,6% (24% без учета Курскпромбанка), следует из релиза финучреждения.

Чистый процентный доход вырос на 47% и составил 6 млрд рублей (4 млрд за 2018 год). Чистый комиссионный доход увеличился более чем в два раза по сравнению с 2018 годом до 1 млрд рублей (0,4 млрд за 2018-й). Операционный доход повысился на 72% до 8,2 млрд рублей.



Активы банка достигли 98 млрд рублей на конец 2019 года (80,5 млрд рублей на конец 2018 года): доля ликвидных активов сократилась с 46% до 35% от общего объема активов на конец 2019 года. Кредиты клиентам выросли на 49% и составили 60 млрд рублей (40 млрд рублей на конец 2018 года). Средства на счетах клиентов составили 73 млрд рублей на конец 2019 года и 93% общих обязательств банка, более 70% составляют средства физических лиц.

«Для нас важно быть надежным и стабильным финансовым институтом. В современных реалиях на первое место мы ставим здоровье наших сотрудников, клиентов, коллег, партнеров, всех жителей нашей страны. Результаты 2019 года — это фундамент для нашей операционной деятельности и определенный показатель возможностей и потенциала нашего банка. Я хотел бы поблагодарить всю команду банка за такие успешные показатели. Мы обладаем компетенциями, гибким подходом, умением работать в самых сложных ситуациях, у нас прочный запас капитала и комфортный уровень ликвидности», — прокомментировал финансовые результаты председатель правления Кирилл Нифонтов.