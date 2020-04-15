Количество безработных россиян выросло с начала 2020 года на 44 тыс. до 735 тыс. человек. Годом ранее показатель составлял 813 тыс. человек, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Сейчас в Российской Федерации зарегистрировано 735 тысяч безработных, и с начала года их количество увеличилось на 44 тысячи человек. Годом ранее в это же время на учете в центрах занятости состояли 813 тысяч человек», — сказал он.

Котяков отметил, что для граждан, которые в текущей ситуации теряют работу, введены дополнительные меры поддержки. «Увеличен максимальный размер пособия по безработице с 8 тысяч рублей до уровня прожиточного минимума 12 130 рублей. Для граждан, потерявших работу после 1 марта и зарегистрировавшихся в качестве безработных, предусмотрена выплата пособия в максимальном размере в течение трех месяцев: апрель, май, июнь. А безработные граждане, воспитывающие детей, получат дополнительно по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка», — добавил он.

Четверть работодателей намерены снижать зарплаты своим сотрудникам В каждой пятой фирме штат уже сократили.

Министр напомнил, что также введен дистанционный порядок регистрации граждан в качестве безработных. «С помощью этого нового инструмента уже подано более 180 тысяч заявлений. Для этого достаточно только заполнить заявление и резюме на портале «Работа в России», то есть не нарушая режима самоизоляции. Никаких дополнительных справок не требуется. Остальные сведения будут получены в рамках электронного межведомственного взаимодействия», — подчеркнул он.