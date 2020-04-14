В ближайшие полгода 27% российских компаний планируют снизить зарплаты своим сотрудникам, 37% думают о сокращении персонала, пишут «Известия» , ссылаясь на исследование «Настроения работодателей» от сервиса hh.ru. На вопрос, планируется ли изменение зарплат сотрудников в ближайшие шесть месяцев, 9% респондентов ответили утвердительно, 18% — сомневаются в этом, а в 30% фирм рассчитывают сохранить зарплаты на прежнем уровне, показал опрос. Еще 5% респондентов сообщили, что рассчитывают увеличить жалованье (уверены в этом только 1%), 23% опрошенных отметили, что в их фирме зарплаты уже уменьшили. Но в большинстве компаний (62%) расходы на оплату труда пока не изменились.

Также в компаниях ожидаются сокращения: 12% опрошенных сообщили, что точно уменьшат штат в ближайшие полгода, еще 25% сказали, что это скорее произойдет, чем нет, 22% компаний считают, что численность их сотрудников пока не будет меняться, 21% настроены на набор дополнительных работников. В каждой пятой фирме штат уже сократили.

Заметно увеличилась доля работодателей, которые оценивают положение своей фирмы как «скорее негативное» или «крайне негативное»: 33% против 11%. Доля компаний, чувствующих себя стабильно, снизилась с 49% до 36%, 18% организаций чувствуют себя уверенно, оценивая положение как позитивное, однако эта доля по сравнению с октябрем прошлого года снизилась в два раза.

В Роструде назвали причины для увольнения в период пандемии Ликвидация организации — это не смена названия, не объединение двух компаний, поэтому предполагается, что под увольнение попадают все работники.

Безработица, безусловно, будет расти в ближайшее время, отметил президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин. Однако точных прогнозов по развитию ситуации дать нельзя. По его словам, без работы могут оказаться несколько миллионов человек, но это произойдет не одномоментно. Однако не исключено, что к 1 мая ситуация стабилизируется — тогда бизнес сможет возместить финансовые потери, что позволит отказаться от планов по сокращению персонала и снижению зарплат, считает Катырин.

При увольнении по соглашению сторон или в связи с сокращением штата работодатель должен выплатить каждому сотруднику два-три оклада, такие расходы, по мнению экспертов, могут потопить компанию, которая без них могла бы продолжать функционировать. Поэтому большая часть предприятий, скорее всего, предпочтет перевести сотрудников в режим неполной занятости или сократить зарплаты. Важно учитывать, что во многом вероятные потери из-за кризиса и вынужденного простоя будут компенсированы государством. Полный пакет мер поддержки еще не сформулирован или, по крайней мере, не объявлен, поэтому и спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации практически невозможно, отметили эксперты.