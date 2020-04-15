Чистые продажи российских облигаций федерального займа нерезидентами по итогам марта составили 161 млрд рублей. Такие данные приводятся в опубликованном в среду, 15 апреля, выпуске комментария Центробанка «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за март.

В ЦБ напоминают, что Минфин России в марте отказался от проведения аукционов ОФЗ из-за нестабильной рыночной конъюнктуры. В результате объем размещения за I квартал составил 501,3 млрд рублей по номиналу при плановом объеме заимствований 600 млрд рублей.



«Иностранные инвесторы относительно долго не продавали ОФЗ на фоне нарастающей пандемии коронавируса, однако прекращение сделки ОПЕК+ привело к снижению интереса к российским бумагам, и с 11 марта они начали сокращать вложения на 12—23 млрд рублей в день (по биржевым данным). К концу месяца отток снизился до 2—10 млрд рублей, сменившись покупками в последние два торговых дня в размере 1,2 млрд и 4,6 млрд рублей. По итогам месяца нетто-продажи составили 161 млрд рублей», — отмечается в обзоре.