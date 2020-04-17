ЦБ может дать дополнительные послабления банкам, чтобы те чаще применяли собственные программы реструктуризации займов в дополнение к кредитным каникулам, пишут «Известия» . Об этом рассказал вице-президент Ассоциации банков России (АРБ) Алексей Войлуков. По его словам, это позволит банкам более активно применять собственные программы отсрочки по займам в дополнение к кредитным каникулам. В частности, по ссудам, реструктурированным по внутрибанковским программам, можно будет не доначислять резервы, а также не ухудшать кредитную оценку таким заемщикам. Так, банки смогут помогать более широкому кругу лиц, а также учитывать индивидуальные условия каждого клиента, тогда как на кредитные каникулы могут рассчитывать только граждане, лишившиеся более чем 30% своего дохода, напомнил Алексей Войлуков.

ВТБ также ведет диалог с ЦБ о дополнительных регуляторных послаблениях в связи с поддержкой граждан в части кредитных каникул — как по государственным, так и по собственным программам, сообщили в финансовой организации.

Согласно опросу издания, Сбербанк получил более 50 тыс. заявок по собственной программе реструктуризации для юрлиц, по 17 тыс. из них мера поддержки уже реализована. Объем поддержки составил 38,3 млрд рублей. Кредитные каникулы для физлиц по собственной программе Сбербанка могут применяться для ссуд на любую сумму, добавили в банке. Как рассказали в ВТБ, на 15 апреля в банк обратилось около 80 тыс. клиентов-физлиц с заявками на кредитные каникулы как по госпрограмме, так и по собственным правилам банка. В Росбанк поступило свыше 17 тыс. обращений от клиентов, испытывающих трудности с обслуживанием своих обязательств. Банк «Открытие» обработал более 3 тыс. заявок: по 20% из них принято положительное решение, а еще по 20% — дан отказ, в том числе по причине отзыва заявок самими клиентами, сообщили в кредитной организации.

​ЦБ рекомендует банкам реструктурировать кредиты бизнесу свыше установленных лимитов Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута.

По мнению экспертов, при сокращении доходов заемщика банки должны создавать дополнительные резервы по их ссудам — это может давить на показатель достаточности капитала кредитной организации. Банки также пострадают от кризиса и разделят риски со своими клиентами, поэтому они будут идти на кооперацию с пострадавшими физлицами и собственниками бизнеса. Регулятору, в свою очередь, следует поддержать это стремление. В ситуации форс-мажора льготы по резервированию позволят несколько сгладить негативное влияние на кредитные портфели, которое произойдет даже с учетом всех уже утвержденных мер поддержки, отметили эксперты. По их словам, более эффективная мера — это прямые субсидии со стороны государства для граждан и предприятий.