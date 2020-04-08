ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты предпринимателей, даже если суммы займов превышают установленные законом лимиты для предоставления кредитных каникул. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута на вебинаре в Торгово-промышленной палате.



«Что делать предпринимателю, если сумма его кредита превышает установленный законом порог? Наша инструкция банкам, наши рекомендации говорят о том, что реструктурировать такие кредиты все равно можно и нужно в рамках собственных программ банков», — отметил Мамута. По его словам, большинство крупных банков уже запустили собственные программы реструктуризации.

Напомним, 3 апреля вступил в силу закон, который позволяет гражданам, ИП и МСП обращаться в банк за отсрочкой по кредиту, если их доход снизился более чем на 30% из-за пандемии и карантинных мер. Позже правительство установило максимальный размер кредитов гражданам и ИП, по которым можно получить каникулы. Так, лимит по потребительскому кредиту для индивидуального предпринимателя составил 300 тыс. рублей.