Чистая прибыль Инбанка за I квартал 2020 года составила 40,075 млн рублей по РСБУ, следует из релиза финучреждения.

Капитал банка с начала года вырос на 1% и составил 3,049 млрд рублей, норматив достаточности капитала Н1.0 на 1 апреля 2020 года оказался на уровне 16,388%.

«Важно отметить, что, следуя стратегии развития инвестиционной составляющей и обладая неплохими компетенциями в управлении активами, в условиях рыночной турбулентности банк получает достаточно существенные доходы от операций на финансовых рынках. Мы продолжаем развивать инвестиционный бизнес и повышаем качество предоставляемых услуг», — прокомментировал председатель правления Инбанка Сергей Юдинцев.