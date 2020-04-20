Рубль начал торговую сессию понедельника отрицательным движением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дорожал на 85 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 80 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,79 рубля (плюс 80 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 81,26 рубля (плюс 88 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, не исключено, что рубль на негативном для него фоне в паре с долларом уйдет в понедельник выше важного уровня 75.

«Учитывая неизбежность сильного падения российской экономики, мы по-прежнему смотрим на рубль с пессимизмом и ждем в среднесрочной перспективе возврата курса выше отметки 80 рублей за доллар», — пояснял Антонов.

«Brent подешевел, поэтому окажет негативное влияние на рубль. Открытие стоит ожидать в районе 74,25 рубля. Если Brent сильно не просядет, то в паре доллар/рубль сохранится боковое движение около уровня 74 рубля. Покупатели же планируют вернуть курс к уровню 75,45 рубля», — прогнозировал аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.