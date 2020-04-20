Судебные слушания об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которые должны были состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 27 апреля, перенесены на более позднюю дату. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в суде.

«...они не пройдут по видеосвязи. Будет назначена другая дата заседания», — сказала представитель суда. Эти слушания не состоятся 27 апреля. Ранее сообщали, что в условиях карантина, введенного в Великобритании из-за вспышки коронавируса нового типа, заседание планировалось проводить по телефонной связи.

Как сообщалось, налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова в конце февраля. Министерство юстиции США обвинило Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на 1 млрд долларов.

Обвинение считает, что после выхода TCS Group Holding PLC (головной компании банка) на IPO на Лондонской фондовой бирже в 2013 году Тиньков владел акциями, стоимость которых в Вашингтоне оценили в 1 млрд долларов. Через три дня после IPO предприниматель, согласно Минюсту, отказался от американского гражданства, держатель которого, в частности, обязан сообщать в Налоговую службу США (IRS) о прибыли от своих активов. Таким образом, утверждает Минюст, Тиньков подал недостоверную налоговую декларацию, в которой его доход составлял менее 260 тыс. долларов. В другом документе — налоговой отчетности лица, отказавшегося от гражданства США, — эта сумма не превышала 330 тыс. долларов (она используется для начисления налога на экспатриацию).

Совокупно по выдвинутым обвинениям в США ему грозит до шести лет тюремного заключения.

Позже Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии, что он продолжит бороться за свою жизнь, а его юридическая команда — готовить защиту в суде. 2 апреля группа сообщила, что Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров, чтобы сосредоточиться на своем здоровье.