В Москве наибольшее число опрошенных (50%) планируют жить в апартаментах и наименьшее (13%) — открыть свой бизнес. Значительно больше, чем в остальных регионах, использовать апартаменты для бизнеса планируют жители Новосибирска (26%) и Уфы (22%), а сдавать в аренду в качестве жилья — сочинцы (37%). Таковы данные исследования Райффайзенбанка.

«Значительно чаще (53%) собираются жить в апартаментах граждане, чей ежемесячный доход менее 30 тыс. рублей, чем люди со средним и высоким уровнем достатка. При этом в остальных группах большинство планирует сдавать апартаменты в аренду для бизнеса. Главная причина покупки апартаментов — свобода перепланировки помещения. Ее отметили 34% опрошенных. Для 31% важно, что они стоят дешевле квартиры. 17% считают, что покупка апартаментов — престижнее. По сравнению с остальными регионами эту причину наиболее весомой считают жители Казани (27%) и Воронежа (24%)», — отмечается в сообщении.

Среди иных причин (2%) в пользу апартаментов отмечали возможность использовать недвижимость под разные задачи и то, что «не слышно соседей через стенку».

«Среди тех, кто собирается зарабатывать на апартаментах, большинство (35%) считают, что это вложение окупится через пять лет. При этом женщины настроены оптимистичней мужчин. Среди них больше доля тех, кто предполагает окупаемость в два — четыре года (29% vs 19%), и меньше тех, кто думает, что это случится через десять лет и более (6% vs 12%). Значимо большее число женщин, чем мужчин, собираются открыть в апартаментах салон красоты (28% vs 10%) и фотостудию (12% vs 6%). Среди мужчин более популярны кафе (23% vs 10%) и юридическое бюро (9% vs 3%)», — говорится в релизе.

Среди тех, что отметил другое, наиболее популярны варианты использования апартаментов под магазин или шоурум, детские образовательные кружки, склад, офис и мастерскую.

Анализ основан на данных онлайн-опроса более 5 тыс. человек из 13 крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург. В основном это граждане в возрасте 36—45 лет со средним уровнем дохода 30—60 тыс. рублей в месяц.