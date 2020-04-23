ВТБ в I квартале рефинансировал рекордный объем ипотеки — 51 млрд рублей. Это в четыре раза выше показателя прошлого года. Только в марте выдача выросла на 55% по сравнению с февралем — до 24 млрд рублей. Доля рефинансирования в ипотечных продажах ВТБ достигла 26,9%. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба кредитной организации.



Клиенты ВТБ совершили 23 тыс. сделок за квартал, в марте их число по сравнению с февралем увеличилось в полтора раза до 10 тыс. Активно переводили свои ипотечные кредиты в ВТБ заемщики и в рамках программы «Ипотека с господдержкой» для семей с двумя и более детьми.

Свыше 1 тыс. семей получили ипотеку под 5%, сумма сделок превысила 2,5 млрд рублей — это порядка 60% от общего объема выдач банка в рамках госсубсидирования.

«ВТБ два года лидирует на рынке рефинансирования ипотеки. По нашим оценкам, доля банка в первом квартале достигла 58%, — отмечает заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. — Всего за три месяца 23 тысячи российских семей снизили свои ставки в среднем на 1,4 процентного пункта. Активность клиентов особенно возросла в марте, мы связываем это с ожиданиями от влияния на рынок пандемии коронавируса и в целом ситуацией в экономике».