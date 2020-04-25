• Второй квартал 2020 года ознаменовался существенным пересмотром кредитными организациями условий по ипотечным программам. Крупнейшие игроки ужесточили требования к минимальному размеру первоначального взноса: если совсем недавно на рынке было много предложений с первоначальным взносом от 10%, то сейчас у большинства банков его минимальный размер равен 20%. В том, на что обратить внимание и как сэкономить на ипотеке в текущих реалиях, разбираемся в публикации «#пофиншую: как выгодно оформить ипотеку в 2020 году?».



• На сайте Банки.ру появился новый раздел, где можно проверить свой кредитный рейтинг. Что это такое, зачем его знать и как он рассчитывается, выясняем в рубрике #оденьгахпросто.



• Карта «№ 1 Ultra» банка «Восточный» обещает держателям высокий процент на остаток, кешбэк до 7% и бесплатное снятие наличных в любых банкоматах. О плюсах и минусах карты читайте в «Разборе Банки.ру».



• Объявленные государством кредитные каникулы заинтересовали многих, но далеко не каждому удается их получить. О том, как и чем банки еще могут помочь заемщикам, можно узнать в публикации «Кредитный переполох».

• В течение апреля страховщики во всем мире запускали дистанционные сервисы. Российские тоже не отставали. Главные новинки — переход на постпродажное обслуживание и урегулирование убытков в режиме онлайн. О том, как страховщики подстраиваются под коронавирусную реальность, читаем в материале «Смартфон-марафон».



• Самое интересное начнется после окончания самоизоляции. Карантин изменит рынок труда и уровень зарплат, повлияет на стоимость недвижимости, определит вектор развития регионов, отраслей и целых стран. Что будет с работой, недвижимостью и страной после того, как все закончится, выясняем здесь.