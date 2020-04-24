ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 25 апреля.

Курс доллара понизился на 41,27 копейки, составив 74,7163 рубля (75,129 рубля на 24 апреля). Курс евро снизился на 89,4 копейки, до 80,2528 рубля (81,1468 рубля на 24 апреля).

На валютных торгах Московской биржи на 14:34 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 55 копеек и составил около 74,22 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел также на 55 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 80,08 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 73,97—74,91 рубля за доллар и 79,81—80,55 рубля за евро.