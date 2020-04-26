Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает за выделение продовольственной помощи наиболее бедным слоям населения, которые не получают денежных выплат.

«Конечно, нужно балансировать с возможностями и думать чуть-чуть о будущем, но сейчас нам [нужно] бросить большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты или продовольственные пакеты для наиболее бедных граждан, которые не получают финансовые ресурсы, средства, и помочь им на это время какими-то просто натуральными продуктами», — сказал Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-24 » в воскресенье.

По словам Кудрина, уровень жизни в России из-за экономического кризиса существенно упадет, поэтому государство обязано в первую очередь прийти на помощь наиболее пострадавшим категориям граждан.

«К сожалению, когда я говорил, что будет больше безработных, снизится зарплата, конечно, это вызовет и снижение уровня жизни. Сейчас прогнозируется уже, с учетом тех значений падения ВВП в России, снижение уровня жизни на 5—7%. Это серьезно, поэтому по-другому государства должны сегодня подходить, чем в предыдущие кризисы, к помощи. На первом месте — человек, не банки даже, предприятия, и это должно уже соответствовать уровню развития нашего государства — что люди в первую очередь должны легче пройти этот кризис», — сказал он.