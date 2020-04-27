Решение Центробанка о снижении ключевой ставки будет работать на сдерживание депозитных и кредитных ставок, которые растут на фоне снижения платежеспособности бизнеса и населения, считает глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Решение по снижению ключевой ставки очень важно, и оно будет работать по крайней мере на сдерживание роста процентных ставок, связанного в том числе с рисками», — сказал Аксаков на пресс-конференции в ТАСС.

Депутат напомнил, что в начале пандемии несколько банков повысили ставки по ипотечным и другим кредитам. По его словам, это было связано с падением курса рубля, ажиотажем на потребительском рынке и инфляционным всплеском.

Банки не планируют снижать ставки по кредитам и депозитам По мнению экспертов, в дальнейшем ситуация со ставками может измениться.

«Но сейчас мы наблюдаем, что инфляция все-таки на приемлемых уровнях находится, и, соответственно, банки на это отреагировали и не стали (дальше. — Прим. ред.) повышать проценты по кредитам. Кстати, в том числе несмотря на то, что риски по кредитованию возросли, в том числе по ипотечному кредитованию, поскольку платежеспособность населения реально снижается пока», — добавил депутат.

При этом Анатолий Аксаков отметил, что банки не могут не учитывать растущие риски. «Платежеспособность бизнеса и населения снижается, и, очевидно, этот риск должен закладываться в процентную ставку», — заключил он.

Напомним, 24 апреля совет директоров Центробанка принял решение снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта до 5,5%.