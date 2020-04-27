Снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5 п. п. приведет к разнонаправленной реакции банков, но большая часть опрошенных банкиров занимает выжидательную позицию, пишет «Коммерсант» . Снижению ставок по кредитам мешают возросшие из-за кризиса риски.

Как показали итоги опроса кредитных организаций, снижения ставок по кредитам — за редким исключением — не предвидится. Так, коррекцию допустили в Совкомбанке, Россельхозбанке и Росбанке. В Промсвязьбанке рассматривают возможность снижения стоимости кредитов для бизнеса, а также изменения условий по другим кредитным и депозитным продуктам «в соответствии с динамикой на рынке». В МТС Банке не исключили снижения ставок по ипотечным кредитам.

Также в большинстве банков сообщили, что не планируют в ближайшее время уменьшать ставки по депозитам. Во второй декаде апреля средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках составила 5,43%. Рост депозитных ставок отражал желание банков повысить их привлекательность на фоне введения нового налога и паники из-за обвала рубля — эти факторы провоцировали россиян на изъятие средств вкладов.

По мнению экспертов, в дальнейшем ситуация со ставками может измениться. Ставки по кредитам для рыночных заемщиков, скорее всего, останутся неизменными, особенно на фоне проседания спроса, а вот для не самых качественных могут пойти вверх, поскольку банкам потребуется учесть покрытие рисков в новых условиях, считают эксперты. По их словам, скорее всего, банки могут начать компенсировать выпадающие доходы снижением ставок по депозитам — это поможет увеличить процентную маржу. Также снижения ставок по кредитам можно ожидать, если ситуация с рисками стабилизируется, а стоимость фондирования снизится ввиду наличия недорогой ликвидности от ЦБ.