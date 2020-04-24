Банк России видит потенциал для снижения ключевой ставки до 4,5% годовых, дала понять его глава Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.

«Мы считаем, что, действительно, есть потенциал снижения ставки, в том числе на уровне 100 базисных пунктов», — отметила председатель ЦБ.

Вопрос состоит в том, как быстро и когда использовать этот потенциал, добавила она.

По ее словам, потенциал снижения ставки в большей степени сработает, когда страна начнет выходить из ограничений и станут актуальными меры по стимулированию спроса.



Напомним, 24 апреля совет директоров ЦБ принял решение снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (0,5 процентного пункта) — до 5,5% годовых. В пресс-релизе регулятор допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее заседание запланировано на 19 июня.