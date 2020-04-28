Рейтинговое агентство НКР присвоило Металлинвестбанку кредитный рейтинг на уровне «A-.ru» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.



«Металлинвестбанк характеризуется сравнительно невысокой склонностью к риску: отношение проблемных и рискованных активов к сумме капитала и резервов в последние 12 месяцев составляет менее 40%. Это обусловлено значительной диверсификацией бизнеса и преобладанием в кредитном и факторинговом портфеле клиентов со средними и высокими оценками кредитного качества (ОКК)», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, позиция банка по ликвидности оценивается как сильная. За 12 месяцев, предшествующих 1 марта 2020 года, покрытие совокупных обязательств ликвидными активами и дополнительной ликвидностью в среднем составило 45%.

К повышению кредитного рейтинга или улучшению прогноза могут привести существенный рост масштабов и диверсификации бизнеса, а также улучшение рыночных позиций в сочетании с успешным прохождением текущего экономического цикла без серьезных потерь для капитала и рентабельности, уточнили в НКР. К снижению кредитного рейтинга или ухудшению прогноза могут привести существенное уменьшение достаточности капитала в случае роста стоимости риска и падения показателей рентабельности, а также значительное ухудшение позиции по ликвидности, заключили эксперты.