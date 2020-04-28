МВД России заверило об отсутствии рисков для клиентов банков, которые имеют просроченный срок действия российских паспортов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ряде СМИ и на интернет-ресурсах опубликованы материалы, где выражается обеспокоенность банковского сообщества рисками, которые могут возникнуть при обслуживании клиентов, имеющих паспорта граждан РФ с продленным сроком действия, — сказала она. — В настоящее время МВД России проведены необходимые технические мероприятия по изменению в информационных системах МВД России срока действия таких паспортов».