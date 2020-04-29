Промсвязьбанк реализовал оплату по QR-коду Системы быстрых платежей (СБП) непосредственно на POS-терминале, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Сервис позволяет снизить расходы на эквайринг минимум в три раза за счет более низких комиссий. Комиссия за прием платежей в СБП от 0% до 0,7%, а зачисление денег на расчетный счет ТСП происходит через несколько секунд после проведения оплаты», — говорится в релизе.

Тем клиентам банка, у кого уже установлен эквайринг ПСБ, не потребуется никаких технических доработок, QR-код СБП будет отображаться на экране уже установленного POS-терминала. Для подключения к Системе быстрых платежей необходимо обратиться в банк для подписания договора. Новым клиентам услуга СБП предоставляется в случае открытия расчетно-кассового обслуживания и подключения торгового эквайринга. Установленный POS-терминал сразу будет принимать платежи всех популярных платежных систем и СБП.

«Новый сервис оплаты по QR-коду особенно актуален для тех покупателей, у кого нет функции NFC в гаджете, а это 70% рынка пользователей смартфонов. Клиенты смогут отсканировать QR-код камерой телефона и произвести оплату через установленный мобильный банк. Этот функционал будет стимулировать дальнейший рост безналичных платежей и позволит принимать их в точках, где ранее не было такой возможности. Для торгово-сервисных предприятий это возможность начать значительно экономить на комиссиях по эквайрингу и сократить поступление денежных средств с одного календарного дня до нескольких минут», — комментирует заместитель директора департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Никита Хомутов.