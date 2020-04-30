Московский Кредитный Банк снизил ипотечную ставку до 5,9% годовых в рамках новой государственной программы «Ипотека с господдержкой — 2020», направленной на поддержание строительной отрасли и ипотечных заемщиков.

Как уточняется в сообщении банка, оформить льготный кредит на покупку новостройки можно на срок от года до 30 лет с первоначальным взносом от 20%. Льготная ставка устанавливается на весь срок кредита.

«Чтобы сделать условия программы еще лояльнее для заемщика, мы приняли решение о дополнительном снижении предусмотренной правительством ставки», — отметил начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев.

Напомним, что базовая ставка по льготной ипотечной программе составляет 6,5% годовых.



Минимальная сумма кредита МКБ начинается от 700 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 8 млн рублей, для жителей других регионов — 3 млн. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 ноября 2020 года как дистанционно, так и в офисах банка или аккредитованного застройщика.

