Реализация национальных проектов не снимается с повестки дня, хотя нельзя исключить, что будут вноситься какие-то корректировки, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Нет, никоим образом, об этом речь не идет», — заявил Песков, отвечая на вопрос, не снимаются ли нацпроекты с повестки дня, учитывая сложную ситуацию.

«Очевидно, что при составлении национального плана развития экономики будут приниматься во внимание те задачи, те бюджетные траты, которые были запланированы в связи с национальными проектами. Нельзя исключать, что какие-то будут вноситься корректировки, но на сами стратегические задачи реализации нацпроектов это не повлияет никоим образом», — добавил он.