Месяц режима самоизоляции в Москве и многих регионах ухудшил платежеспособность российских заемщиков, пишет РБК . Об этом сообщили представители банков и Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Так, в апреле доля должников, которые отказываются платить по кредитам из-за финансовых трудностей, выросла на 10 процентных пунктов, до 60%, подсчитали в НАПКА. Год назад 18% таких клиентов объясняли неплатежи потерей работы, в апреле их стало 30%, до 40% выросла доля тех, кто связывает свои финансовые трудности с падением доходов.

В банках подтверждают ухудшение платежной дисциплины российских заемщиков. Так, в основном в качестве причин невозможности внести платеж по кредиту называют потерю работы или сокращение дохода, сообщил представитель Сбербанка. Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20—50%, отметили в ВТБ. Газпромбанк в апреле зафиксировал рост уровня просроченной задолженности на 0,2 п. п. Каждый седьмой клиент Промсвязьбанка из уже допустивших просрочку связывает свои проблемы с падением доходов на фоне пандемии, сообщили в кредитной организации. Сложности с погашением обязательств начинают испытывать и лояльные клиенты, которые столкнулись с падением или потерей дохода в марте — апреле. В банке «Ренессанс Кредит» отметили, что примерно в 27% случаев заемщики ссылаются на ситуацию, связанную с коронавирусом, более половины из этих клиентов (66%) говорят о потере работы и снижении дохода.

Многие экономисты ожидают проблем в сфере занятости. По оценкам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, число безработных россиян может вырасти втрое — до 8 млн человек. В 2020 году безработица в России может достичь 7%, прогнозировал Институт исследований и экспертизы «ВЭБ.РФ». Эксперты также ожидают резкого сокращения реальных доходов населения — на 17,5% в апреле — июне и на 6,5% по итогам года, что станет рекордным снижением с 2014 года.

ЦБ: на заемщиков с упавшими доходами приходится около трети всего портфеля банков ЦБ ожидает спада в сегменте потребительского кредитования в 2020 году на величину до 5% и замедления роста ипотечного кредитования до 10%.

Банки готовы предложить заемщикам кредитные каникулы по 106-ФЗ, которые дают возможность физлицам получить временную отсрочку по платежам, если они столкнулись с длительным больничным, потерей работы или снижением дохода более чем на 30%. Также предоставляются ипотечные каникулы по 76-ФЗ для заемщиков, которые столкнулись с трудной жизненной ситуацией. В отличие от новых кредитных каникул допустимый лимит по сумме кредита выше — до 15 млн рублей. Заемщики могут воспользоваться и программами банков, которые могут предусматривать как отсрочку платежей, так и реструктуризацию.

Коллекторские агентства пока не наблюдают всплеска обращений за кредитными каникулами или другими послаблениями, сообщили в НАПКА.