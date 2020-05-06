Цена нефти в 10 долларов за баррель является приемлемой для России, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» . По его словам, в России созданы необходимые финансовые буферы, и даже при такой цене нефти больших потрясений для экономики не ожидается. Он заявил, что предпочел бы называть сложившуюся сейчас ситуацию не кризисом, а вызовом.

«Кризис? Меня это слово даже резануло. Это скорее не кризис, а вызов, который, как вы и говорите, не похож ни на какие другие, ситуация, которая, наверное, войдет в учебники истории. Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле 15 долларов — то есть бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов, — это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов проживем», — пояснил Силуанов.

По его словам, сегодня перед нами вызов абсолютно нового масштаба. «Это прошлая война, и к ней мы подготовлены, а сегодня перед нами вызов абсолютно нового масштаба. Такой поворот событий вряд ли кто мог предвидеть. Сейчас перед нами новые задачи — защита здоровья и жизни людей», — пояснил министр финансов РФ.

В мае бюджет России будет получать от экспорта нефти меньше доллара за баррель С 1 мая размер экспортной пошлины составит 6,8 доллара за тонну Urals, или примерно 0,93 доллара за баррель.

Также он отметил, в Минфине прогнозируют, что стоимость нефти в 2020 году составит в среднем 30 долларов за баррель, в следующем — немногим больше. «Даже если бы мы в марте заключили сделку с ОПЕК, все равно пришлось бы ее пересматривать, так как спрос в мире на нефть и нефтепродукты резко уменьшился из-за пандемии, и достигнутые договоренности долго бы не продержались», — сказал Силуанов.

По его словам, преимущество нынешней договоренности о сокращении добычи в том, что в переговорах теперь участвуют все нефтедобывающие страны, в том числе США. А это залог более успешных действий на нефтяном рынке.