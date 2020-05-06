В Госдуме предложили ввести общественные работы для работников остановленных в связи с распространением коронавируса предприятий, сообщил зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов в интервью «Парламентской газете» . Это могло бы стать решением проблемы с зарплатами, считает он.

«Мы выделили целый блок вопросов, связанный с занятостью людей в подобных организациях. Одно из предложений — внести изменения в законодательство, в том числе в Трудовой кодекс, чтобы ввести практику общественных работ. В 2008—2009 годах, когда был кризис, подобная федеральная программа активно использовалась. Общественные работы в условиях отсутствия спроса помогли бы сохранить коллективы, у людей появился бы заработок», — заявил Фаррахов.

Он напомнил , что тогда главной задачей было сохранение коллективов, профессионалов. И в условиях отсутствия какого-либо потребительского спроса, заказа федеральным центром выделялись деньги на общественные работы. «Они были совершенно разными: резать ветки, убирать, красить заборы. Неквалифицированная работа, но та работа, за которую можно получить деньги, продержаться, пока экономика стоит», — рассказал парламентарий.

Эксперт назвал два сценария роста безработицы в России Пессимистичный сценарий предполагает, что безработица может достигнуть 7 млн человек, 10,5%.

По его словам, сейчас надо думать о том, что будет после того, как закончится эпидемия. «Поэтому правильно было бы выделить деньги, за счет которых можно оплачивать какую-то общественно полезную работу, которая позволяла людям заработать, пока все не придет в норму», — отметил Айрат Фаррахов.

Параллельно нужно поддерживать таких граждан пособиями по безработице, грантами предприятиям, добавил он.