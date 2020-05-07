Более чем в трети регионов России (31 субъект) с 1 марта по 1 апреля 2020 года выросла задолженность по зарплате, пишут «Известия» . Это следует из данных Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС). Еще в трех субъектах показатель за месяц не изменился. Больше всего долги по зарплате выросли в Хабаровском крае — не выплачено 14,6 млн рублей, общая сумма выросла на 382% до 18,4 млн рублей. Увеличилась задолженность в Челябинской области — на 14,5 млн рублей, или на 405% (до общего показателя 18 млн рублей). Третьей в этом списке стала Кемеровская область, где сумма выросла на 12,2 млн, или на 4% (до общей суммы в 342,5 млн рублей). В топ-5 регионов по темпам роста задолженности по зарплате также вошли Астраханская область и Севастополь.

В целом по стране на 1 апреля работодатели не выплатили своим сотрудникам 2,2 млрд рублей. По отношению к 1 марта эта сумма уменьшилась на 2%. Если же сравнить показатель с 1 апреля прошлого года, можно отметить сокращение задолженности на 26%.

В топ субъектов с наибольшим объемом увеличения задолженности по зарплате за год входят Кемеровская (задолженность увеличилась на 244,6 млн рублей, или на 250%) и Мурманская (на 58,4 млн рублей, или на 162%) области, Республика Татарстан (на 45 млн рублей, или на 791%), Санкт-Петербург (на 34,5 млн рублей, или на 65%) и Псковская область (на 34,4 млн рублей, или на 49%).

Росстат: просроченная задолженность по зарплатам на 1 апреля составила около 2,2 млрд рублей Из этой суммы на долги, образовавшиеся в 2020 году, приходится порядка 642 млн рублей.

В случае невыплаты заработной платы необходимо обратиться в Государственную инспекцию труда (Роструд), органы прокурорского надзора или в суд, напомнили в пресс-службе Минтруда. Обратиться в Роструд можно дистанционно — через горячую линию на портале «Онлайнинспекция.рф», отметили в пресс-службе министерства.

По словам экспертов, данные на 1 апреля вряд ли можно считать показательными — пока они лишь отражают затруднения в отдельных регионах. По официальным данным, обороты промышленности пока не снизились, соответственно, и оснований для возникновения крупных неплатежей нет. В ближайшие месяцы задолженность по зарплате может вырасти — преимущественно на предприятиях внебюджетной сферы, уверены эксперты. Велика вероятность, что эта тенденция не будет отражена в официальных сведениях, поскольку часть предприятий в период самоизоляции не подают статистические сведения, а часть имеют право на отсрочку.