Суммарная задолженность по зарплатам в России превышает 2 млрд рублей. Такие данные на 1 апреля представил Росстат.

В сообщении уточняется, что суммарная задолженность на 1 апреля 2020 года рассчитана на основе полученной первичной статистической отчетности. В соответствии с указами президента РФ об объявлении нерабочих дней в период с 28 марта по 5 апреля и с 6 по 30 апреля, ряд организаций полностью или частично прекратили работу. «В связи с этим темпы роста (снижения) суммарной задолженности по заработной плате на 1 апреля 2020 года по сравнению с предыдущим периодом не рассчитывались в силу неполной сопоставимости данных», — поясняют в Росстате.

На 1 апреля 2020 года суммарная задолженность по заработной плате, согласно представленным организациями сведениям, составила 2 млрд 153,2 млн рублей, указывают в ведомстве.

Из этой суммы на долги, образовавшиеся в 2020 году, приходится 642,4 млн рублей (29,9%), в 2019-м — 674,6 млн (31,3%), в 2018-м и ранее — 836,2 млн (38,8%).

Задолженность по заработной плате на 1 апреля 2020 года имелась менее чем перед 1% работников обследуемых организаций.



По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 42%, добыча полезных ископаемых — 18%, строительство — 14%, сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, а также лесозаготовки — 8%, транспорт — 7%.

