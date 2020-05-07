• Смягчение ограничений, введенных из-за коронавируса в России, начнется уже в июне, следует из доклада о денежно-кредитной политике, опубликованного на сайте Центробанка. Постепенно во II квартале большинство ограничений будет сниматься или существенно смягчаться, тогда в III—IV кварталах можно ожидать восстановления экономической активности в измерении квартал к кварталу, полагают в ЦБ. Нормализация ситуации в экономике будет происходить постепенно. Если прямой негативный эффект ограничительных мер приходится в основном на этот квартал, то их вторичные эффекты еще будут проявляться в дальнейшем, полагают в ЦБ.

• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду апреля составила порядка 5,36% годовых против 5,43% за вторую декаду прошлого месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Центробанка. Максимальная ставка по вкладам глобально снижалась с середины марта 2019 года, дойдя в марте 2020-го до минимального уровня за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) в 5,15% и продержавшись на этой отметке две декады. До нового снижения, зафиксированного в третьей декаде апреля, несколько раз фиксировался рост показателя.

• Правительство дорабатывает меры поддержки бизнеса в связи с пандемией. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект, расширяющий поддержку предпринимателей, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Новый проект предлагает поправки, в основном предусматривающие расширение уже действующих мер. Так, арендодатели теперь будут не вправе отказывать арендаторам в продлении аренды на срок до года, в случае если до пандемии последние «надлежащим образом» исполняли свои обязанности. Условия договора при этом ухудшаться не могут. Кабмин также готовится легализовать ваучеры, разрешив перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии. По данным СМИ, соответствующий законопроект уже разработан. Компании получат право перевести эквивалент средств на личный счет пассажира, с тем чтобы он потратил их на новый билет, или выдать ваучер на будущую поездку.

• Режим самоизоляции граждан в российской столице продлевается до 31 мая. Об этом и других решениях, связанных с ограничением распространения коронавирусной инфекции и восстановлением функционирования экономики, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Накануне президент России Владимир Путин поручил регионам выработать и реализовать планы действий по выходу из режима вынужденных ограничений. Очевидно, что снятие ограничений должно быть осторожным и поэтапным, подчеркнул Собянин.

