Правительство должно расширить объем поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ), расширив ее на весь бизнес, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Я, например, за то, чтобы расширить меры поддержки для малого и среднего бизнеса не только по пострадавшим отраслям, а на весь малый и средний бизнес. Да, это удвоит и утроит объем поддержки по этой категории предприятий, но сегодня на это надо пойти», — сказал он в интервью Алексею Пивоварову на его YouTube-канале «Редакция».

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Заседание прошло под руководством Андрея Белоусова.

По мнению Кудрина, третий пакет мер поддержки экономики должен быть объемом не менее 1 трлн рублей. «Сейчас готовится третий пакет поддержки экономики. Какой он будет — мы еще не знаем. Я бы считал, что он должен быть не меньше 1 триллиона рублей, может быть, даже больше, насколько правительство сможет поднять эту сумму, эту цифру, мы увидим», — сказал он.

Кудрин добавил, что выдавать помощь «всем поголовно» будет неэффективной мерой с точки зрения расходов — средств не так много. Глава Счетной палаты считает, что тех, кто действительно попал в эту ситуацию, необходимо поддержать в большей степени, чем на один МРОТ. Нужно сконцентрировать помощь на тех, кто именно страдает, заключил он.

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Минэкономразвития должно проработать, свести все предложения и 30 апреля представить их в правительство.