Головинский райсуд Москвы приговорил к трем годам условно бывшего генерального директора интернет-ретейлера Wikimart Андрея Кленина, пишет «Коммерсант» . Бизнесмен признан виновным в пособничестве в хищении 124 млн рублей у разорившегося АйМаниБанка. Получив три года условно, Кленин отправился домой, но исходом дела не остались довольны ни он сам, ни гособвинение. Вынесенный приговор намерены обжаловать обе стороны.

Как установили следствие и суд, летом 2016 года руководитель ООО «Викимарт» Андрей Кленин дал указание своим подчиненным подать в АйМаниБанк документы для оформления заявки на кредит в 130 млн рублей для пополнения оборотных средств. При этом руководителю банка Игорю Волчихину якобы было «достоверно известно», что «Викимарт» не сможет вернуть деньги, но все же банкир дал указание выдать кредит. В итоге на счета ООО в АйМаниБанке в рамках шести кредитных договоров было перечислено 124 млн рублей. Банк был лишен лицензии в октябре 2016 года.

Волчихин изначально категорически отрицал какой-либо криминал в выдаче кредита структуре Андрея Кленина. Однако затем он резко изменил свою точку зрения, полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Кленин ни в ходе предварительного расследования, ни в суде своей вины не признал. По словам его адвоката, ни о каком пособничестве в хищении денег его клиентом речи идти не может: полученные ООО «Викимарт» в банке кредиты пошли на выплату зарплат сотрудникам, аренду помещения и закупку товаров.