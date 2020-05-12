Минстрой предлагает снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи с 22% до 15% по всей стране, пишут «Известия» . Речь идет о поправках в постановление «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг». Соответствующая инициатива уже направлена в Кабмин, сообщили в министерстве.

По данным Минстроя, сейчас в разных регионах установлены свои предельные пороги. В 58 субъектах максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ составляет 22%, в 24 субъектах — 15—21%, а в трех субъектах — менее 15%. Инициатива позволит увеличить число людей, которые будут иметь право на субсидии по оплате ЖКУ, сказал член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов. Расходы на коммуналку, превышающие предельно допустимую долю в общем доходе семьи, оплачиваются за счет региональных бюджетов.

По словам экспертов, есть риск, что региональные бюджеты не справятся с выделением субсидий самостоятельно. Особенно если учитывать, что субъекты уже сейчас несут повышенные расходы в борьбе с пандемией. Нужно принять правила софинансирования регионов из федерального бюджета, но это должны быть целевые трансферты, отметили эксперты.

По мнению исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, существует другая проблема — сложный процесс получения права на субсидии, а также правило, по которому льготы не положены гражданам, имеющим долги за ЖКУ. Льготы не распространяются на должников, чтобы снизить риск получения субсидий гражданами с низкой социальной ответственностью, сказал Осипов.