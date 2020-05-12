Минстрой предлагает снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи с 22% до 15% по всей стране, пишут «Известия». Речь идет о поправках в постановление «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг». Соответствующая инициатива уже направлена в Кабмин, сообщили в министерстве.
По данным Минстроя, сейчас в разных регионах установлены свои предельные пороги. В 58 субъектах максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ составляет 22%, в 24 субъектах — 15—21%, а в трех субъектах — менее 15%. Инициатива позволит увеличить число людей, которые будут иметь право на субсидии по оплате ЖКУ, сказал член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов. Расходы на коммуналку, превышающие предельно допустимую долю в общем доходе семьи, оплачиваются за счет региональных бюджетов.
По словам экспертов, есть риск, что региональные бюджеты не справятся с выделением субсидий самостоятельно. Особенно если учитывать, что субъекты уже сейчас несут повышенные расходы в борьбе с пандемией. Нужно принять правила софинансирования регионов из федерального бюджета, но это должны быть целевые трансферты, отметили эксперты.
Давно сформировавшийся большой пузырь долгов никак не сдувается при хорошей платежной дисциплине.
По мнению исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, существует другая проблема — сложный процесс получения права на субсидии, а также правило, по которому льготы не положены гражданам, имеющим долги за ЖКУ. Льготы не распространяются на должников, чтобы снизить риск получения субсидий гражданами с низкой социальной ответственностью, сказал Осипов.
Ведомство направило ряд обращений в правительство РФ с предложениями по дополнительным мерам поддержки предприятий ЖКХ.