Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, задолженность за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) могут заметно вырасти, спрогнозировали опрошенные «Известиями» эксперты. По оценкам исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, задолженность по итогам 2020-го может достичь 1,6 трлн рублей. Общий долг за ЖКУ в стране увеличится в большей степени за счет юридических лиц и промышленных предприятий, которые испытывают финансовые трудности.

По итогам 2019 года общая сумма долгов за жилищно-коммунальные услуги в России достигла 1,39 трлн рублей, рассказали изданию в Минстрое со ссылкой на последние данные Росстата. Из них задолженность граждан, по предварительным данным, составила 615 млрд, добавили в статистическом ведомстве. По информации Минстроя, в предыдущие годы общая сумма задолженности постепенно увеличивалась: в 2017-м показатель был равен 1,33 трлн рублей, в 2018-м — 1,37 трлн. При этом уровень собираемости платежей населения тоже вырос — до 96% по итогам 2019-го, подчеркнули в ведомстве.

На протяжении более чем пяти лет общий объем задолженности практически не меняется. При этом собираемость составляет 95—97%. Можно предположить, что это давно сформировавшийся большой пузырь долгов, который никак не сдувается при хорошей платежной дисциплине, высказал мнение эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Большая часть — старые и давно просроченные долги, добавила Светлана Разворотнева. По данным НП «ЖКХ Контроль», в целом последние несколько лет платежная дисциплина граждан улучшалась. В том числе благодаря законодательным изменениям.

Эксперты: россияне в 2020 году могут накопить более 1 трлн рублей долгов за свет и тепло В ассоциации «Совет производителей энергии» заявили, что негативные явления в экономике уже повлекли ухудшение платежной дисциплины.

Задолженность за услуги ЖКХ в 2020 году может вырасти, считают эксперты. Общее ухудшение экономической ситуации, которое приведет к снижению платежеспособности граждан, отягощается мораторием на начисление пеней для должников, отметил Павел Склянчук. Кроме того, в некоторых регионах приостановили сбор взносов за капремонт, отметила Светлана Разворотнева. В марте собираемость платы за ЖКУ снизилась на 5—20% в зависимости от региона, сказала эксперт. По итогам апреля показатель может упасть на 30—50%, оценила Разворотнева. Ухудшение платежной дисциплины подтвердили и в Минстрое. Итоги прошлого месяца можно будет подвести к третьей декаде мая, добавили в ведомстве.

В России до конца года будет действовать мораторий на штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ 👍 Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Если в мае собираемость платежей действительно еще сильнее снизится по сравнению с апрелем, долг граждан будет расти. А если останется на том же уровне, то до конца года ситуация может исправиться, считает директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. Резкий скачок неплатежей может привести к срывам подготовки жилищного фонда к отопительному сезону, считает Павел Склянчук. Также есть риск снижения качества услуг и работ по содержанию домов. Для того чтобы свести к минимуму риски, государству необходимо поддержать бизнес, используя беспроцентные кредиты и субсидии, оказать помощь гражданам, компенсировать выпадающие доходы УК, в том числе расходы на обязательную дезинфекцию подъездов, считает Татьяна Вепрецкая.