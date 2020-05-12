Индекс кредитного здоровья россиян, представляемый НБКИ и компанией FICO, в I квартале 2020 года снизился на 1 пункт — до 95 пунктов (в IV квартале 2019-го — 96 пунктов). Данное снижение последовало за резким ростом показателя кредитного здоровья граждан РФ в конце 2019-го, когда он увеличился сразу на 4 пункта.

При этом показатель индекса в I квартале 2020-го соответствовал незначительному увеличению доли «плохих» заемщиков (bad rate) в стране на 0,16 процентного пункта — с 13,25% (в IV квартале 2019-го) до 13,41%.

«Компания FICO также проанализировала данные НБКИ по кредитованию населения во всех федеральных округах (ФО) России. В первом квартале 2020 года «ухудшение» кредитного здоровья на 1 пункт было зафиксировано в четырех из восьми федеральных округов (ФО) РФ — в Приволжском, Северо-Кавказском, Северо-Западном и Южном В свою очередь, в Центральном, Дальневосточном, Сибирском и Уральском ФО значение индекса осталось без изменений. По состоянию на 1 апреля 2020 года в трех федеральных округах РФ значение индекса было выше общероссийского показателя. Лидером является Центральный ФО — 100 пунктов. Следом за ним расположились Приволжский и Северо-Западный ФО (по 97 п. п.). Показатель кредитного здоровья в Уральском ФО (95 п. п.) соответствует федеральному значению. Остальные ФО находятся ниже общероссийского уровня: Южный (94 п. п.), Дальневосточный (92 п. п.), Северо-Кавказский (91 п. п.), а также Сибирский (89 п. п.) округа», — отмечается в релизе.

Индекс рассчитывается специалистами FICO на основе данных НБКИ. При вычислении учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве «плохих» рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев.