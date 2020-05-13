«Тинькофф» зафиксировал рост объема просроченных кредитов в первую неделю апреля на 30%, однако затем показатель снизился почти до докризисного уровня, сообщил журналистам председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.

«Мы увидели заметный рост объема просроченных кредитов на первую неделю апреля — примерно на 30% по сравнению с периодом до начала карантина. Однако на сегодняшний момент этот показатель снизился, лишь ненамного превышает докризисный уровень», — отметил Хьюз. Он уточнил, что речь идет о скорости выхода в просрочку среди существующих клиентов.

Кратковременный шок предправления Тинькофф Банка связал с введением карантинных мер и с тем, что люди перестали получать месячный доход. Тем не менее во второй декаде апреля уровень выпадания в просрочку снизился почти до докризисного уровня.

Средства на возможные резервы по кредитам по итогам I квартала составили 15,6 млрд рублей, что более чем в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (4,9 млрд рублей).

«Запас прочности «Тинькофф» на покрытие возможных убытков означает, что мы можем выдержать увеличение стоимости риска в 2—2,5 раза по сравнению с 2019 годом и при этом сохранить положительную рентабельность», — подчеркнул Оливер Хьюз.