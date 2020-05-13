Группа «Тинькофф» увеличила размер вознаграждения для сотрудников, непосредственно взаимодействующих с клиентами, на 15—20%, следует из пресс-релиза, сопровождающего опубликование квартальной отчетности TCS Group Holding PLC по МСФО.

В группе сообщили, что ко второй неделе марта свыше 95% офисных сотрудников перешли на удаленную работу из дома; только около 200 ключевых сотрудников продолжают работать в офисе.

«Представители «Тинькофф» продолжают безопасно доставлять продукты группы клиентам по всей России. В знак признательности за их самоотверженный труд и активную работу в этот сложный период в «Тинькофф» принято решение увеличить вознаграждение сотрудников, непосредственно взаимодействующих с клиентами, на 15—20%», — рассказали в группе.



Как уточнил в ходе конференц-кола председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз, доставкой банковских продуктов по всей территории России занимаются более 3 тыс. представителей кредитной организации, которые в общей сложности проводят в среднем 25 тыс. встреч с клиентами каждый день.



«Главной задачей «Тинькофф» в условиях развития пандемии COVID-19 стали защита здоровья и обеспечение безопасности своих сотрудников при неизменно высоком уровне обслуживания клиентов. Подтверждением скоординированности и оперативности наших действий служит тот факт, что в «Тинькофф» на 27 тыс. сотрудников приходится лишь 19 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», — говорится в релизе.