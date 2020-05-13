Уровень одобрения по кредитам в Тинькофф Банке снизился до показателя кризисного 2014 года, сообщил журналистам председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз. Сейчас кредитная организация одобряет примерно 10—12% заявок на различные кредитные продукты.

«Уровень одобрения (по кредитам. — Прим. ред.) был примерно 17—18%, а упал до 10—12% совокупно, но думаем, что будет расти», — сказах Хьюз. Он не исключил, что показатель может и снизиться, если операционная среда и кредитоспособность населения ухудшатся. «Я это не исключаю, по-моему, это всем очевидно, что могут быть проблемы позже в этом году, тогда мы все закрутим обратно», — добавил предправления Тинькофф Банка.

Он напомнил, что во время кризиса 2014—2015 годов, когда портфель банка состоял преимущественно из кредитных карт, уровень одобрения упал также до 10—12%, потом стабилизировался около 12—15%. В 2016—2017 годах показатель на пиковых значениях составлял 30—35%, но затем постепенно снижался до 17—20% в 2019-м.