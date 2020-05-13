Райффайзенбанк в рамках программы госсубсидий снижает льготную ставку по ипотеке до 6,19%. Об этом в среду сообщили в финучреждении.

Предложение распространяется на покупку жилья в новостройке. Доступно оно будет до 1 ноября 2020 года. При этом льготная ставка сохранится на весь срок кредитования.

«Всем, кто оставлял заявки на ипотеку под 6,5%, мы пересчитаем ставку автоматически, без дополнительных обращений или заявлений, — отметил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. — Оставить заявку на ипотеку по льготной ставке и получить одобрение можно в личном кабинете на сайте Райффайзенбанка в течение одного дня».



Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 3 млн в других регионах страны.