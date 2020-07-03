В Москве 16 июля онлайн пройдет ПЛАС-форум «Банковское самообслуживание, ретейл и НДО — 2020 ЧС». Принять участие в мероприятии можно с 10:00 мск.

Программа форума посвящена анализу современного состояния НДО и банковского самообслуживания, розничного банкинга, платежной и ретейл-индустрии, а также прогнозам и перспективам их развития и трансформации.

Ключевыми темами ПЛАС-форума станут:

Ситуация с НДО в условиях пандемии. Лучшие мировые практики. Что применимо в России, а что нет?

Меры регулятора для минимизации последствий COVID-19 в сфере НДО. Санитарные процедуры. Снижение отчетной нагрузки на банки. Достаточность и эффективность данных шагов ЦБ.

Поиск новых источников доходов и минимизация издержек банков на фоне сокращения оборота наличных. Компенсационные меры. Новые подходы к применению микроофисов и развитию сетей банкоматов.

Процессы и актуальные тенденции в НДО. Объединение сетей банкоматов. Развитие сервисов «банкомат как услуга».

Безопасность и наличное обращение. Криминогенность в условиях пандемии. Инкассация, самоинкассация через банкоматы.

Задачи, стоящие перед производителями оборудования для работы с наличностью с учетом опыта пандемии.

Востребованность наличных во время пандемии COVID-19. Мифы и реальные цифры. Причины.

Влияние пандемии и мероприятий по дезинфекции на процессы НДО и обеспечение доступности наличных. Специальные услуги для населения в период пандемии. Доставка денежной наличности до места жительства. Привлечение волонтеров и транспортных компаний. Перспективы этих сервисов по окончании пандемии.

Перспективы инициативы федерального уровня по созданию резервной схемы работы отрасли в условиях ЧС. Опыт ограничений в условиях пандемии и иных событий категории ЧС.

Стать участником ПЛАС-конференции можно, находясь в любой точке города, страны и даже за ее пределами. ПЛАС-конференция позволит приобрести новые контакты и найти партнеров в столь непростое для бизнеса время.

Подробнее с программой можно ознакомиться в презентации. Регистрация по ссылке. Также можно стать спонсором, обо всех преимуществах трех вариантов участия можно узнать здесь. По всем дополнительным вопросам обращайтесь к Константину Гризову: +7 925 005 4 005, konstantin@plusworld.ru.