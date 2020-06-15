ПЛАС-форум «Платежный бизнес — 2020 ЧС» пройдет онлайн 17 июня, с 9:30 до 17:00.

Программа форума посвящена анализу современного состояния розничного банкинга, платежной и ретейл-индустрии, а также прогнозам и перспективам их развития и трансформации. Запланированы две питч-сессии по шесть спикеров в каждой, а также VIP круглый стол «Прямой диалог с трендмейкерами».

Ключевыми темами ПЛАС-форума станут:

Лучшие мировые практики работы в условиях пандемии. Что применимо в России, а что нет?

Пандемия и рынок интернет-эквайринга. Регулирование комиссий — кто выиграл? Кто проиграл? Сдержал ли ретейл свои обещания по защите интересов потребителей?

СБП — спасательный круг в условиях самоизоляции? Пандемия как толчок к новому этапу развития моментальных платежей. Не откажется ли ретейл от планов запуска платежей по QR-коду на фоне снижения комиссий по эквайрингу?

Резкое снижение экономической активности. Влияние на спрос в отношении банковских услуг и финансовое состояние банков в условиях пандемии и после.

Эффективность антикризисных мер. Роль банковского сектора.

Как изменится банковский сектор после пандемии. Рост дигитализации. Есть ли будущее у офисов и отделений? Как уже перестроена работа физической сети? Как ее перестроить в будущем? Ожидания банков на второе полугодие.

Основные изменения в клиентском поведении. Временный характер или навсегда?

Удаленное банковское обслуживание. Курьеры и мобильные приложения как основной канал оказания услуг в условиях самоизоляции.

Технологическое развитие и роль ДБО в условиях пандемии. К чему банковский сектор оказался готов, а к чему — нет?

ЕБС в условиях пандемии и постпандемии. Какие задачи удалось успешно решать, а какие нет? Даст ли пандемия второе дыхание биометрии?

Ценными знаниями поделятся спикеры:

директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина*;

заместитель председателя правления Московского Индустриального Банка (МИнБанка) Роман Романенко;

заместитель председателя правления банка «Нейва» Павел Ефремов;

член правления, директор по розничному бизнесу Росбанка Алексей Лола;

член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая*;

вице-президент, директор дирекции кредитно-депозитного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев;

вице-президент, начальник департамента банковских карт Газпромбанка Дмитрий Лепехин;

директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Иван Пятков*;

директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин;

директор департамента эквайринга банка «Русский Стандарт» Инна Емельянова;

директор департамента МСБ Московского Кредитного Банка Виктор Жидков;

директор по инновациям СКБ-Банка Виталий Копысов;

заместитель директора дирекции некредитных продуктов и дистанционных каналов ТрансКапиталБанка Наталья Базалей;

руководитель развития инноваций и перcпективных проектов Альфа-Банка Дмитрий Вакин;

управляющий директор Плюс Банка Денис Середенко;

основатель компании BULAD&Co Булад Субанов;

генеральный директор, основатель Pay-Me Владимир Канин.

*спикер приглашен к участию.

Стать участником ПЛАС-конференции можно из любой точки мира. ПЛАС-конференция позволит приобрести новые контакты и найти партнеров в столь непростое для бизнеса время. Кроме того, можно узнать, как реагирует рынок на изменения, увидеть топовых спикеров индустрии, разобрать их кейсы и узнать о планах дальнейшего развития бизнеса. У участников будет возможность пообщаться с коллегами по отрасли с помощью онлайн-чата, созданного для ПЛАС-конференции. С помощью онлайн-чата можно задавать вопросы спикерам.



Подробнее с программой можно ознакомиться в презентации.



Можно стать делегатом , а также спонсором, обо всех преимуществах трех вариантов участия можно узнать, пройдя по ссылке.