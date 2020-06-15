Программа льготной ипотеки, возможно, будет донастраиваться по итогам анализа ее работы, дал понять президент России Владимир Путин в ходе совещания по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

«Было очень важно, чтобы люди и в нынешней непростой ситуации не откладывали свои планы, в том числе и такие насущные для семьи, для каждого человека, как приобретение жилья, а, напротив, получили здесь дополнительные возможности. Поэтому мы предусмотрели программу льготной ипотеки по ставке 6,5%, посмотрим, как она работает, что здесь нужно донастроить», — сказал президент, чьи слова приводятся на сайте Кремля.

Говоря о шагах властей по поддержке граждан и экономики, он отметил: «Серьезные меры были приняты, чтобы поддержать тех, кто временно потерял работу. Особенно если это родители, которые воспитывают несовершеннолетних детей. Большое внимание уделено поддержке самозанятых граждан. Сейчас им возвращаются налоговые платежи, которые они уплатили в прошлом году, а также предоставляется налоговый капитал для выплаты налогов в текущем году».



В числе востребованных мер он также назвал безвозмездные субсидии на поддержку занятости (в мае и июне), которые направляются предприятиям пострадавших отраслей. «Для таких предприятий также запущены программы льготного кредитования. Кроме того, льготные кредиты предоставляются и системообразующим компаниям, оказавшимся в сложной ситуации», — напомнил Путин.

«Принципиально значимо не только то, насколько четко исполняются поручения, соблюдаются все сроки на уровне правительства и ведомств, принимаются нормативные акты, перечисляются деньги в регионы. Это, безусловно, очень важно, необходимо. Но все же это технические, наши внутренние управленческие вопросы. Главное — это результат, то, насколько ощутима и своевременна поддержка для конкретных граждан, семей, предприятий, как они сами оценивают эффективность таких мер — и на своем примере, и на ситуации своих знакомых, близких, коллег», — подчеркнул глава государства.

