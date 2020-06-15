Режим самоизоляции/карантина из-за COVID-19 сняли практически во всех регионах России, но последствия этого периода по-прежнему оказывают сильное влияние на жизнь, предпочтения и выбор покупателями товаров повседневного спроса. Остроту восприятия покупателями разных регионов и сегментов отражает «Индекс ковид-кризиса», разработанный исследователями потребительской панели GfK.

В основе индекса — кризисная типология покупателей, которая позволяет оценить изменения покупательского поведения в различных группах населения и отследить ситуацию в динамике. Для группировки по кризисным сегментам («устойчивые», «пострадавшие», «обеспокоенные») используются два фактора: самооценка финансового положения и оценка вероятности потерять работу. Индекс рассчитывается как разница между долей «устойчивых» и долей «пострадавших» — тех, кто остро ощущает последствия карантинного периода.

Как выяснили в GfK, доля пострадавших от кризиса россиян сейчас существенно больше, чем устойчивых к кризису (32% против 14%). Таким образом, индекс ковид-кризиса в целом по России (как разница между этими двумя показателями) составил минус 18 пунктов, притом что в апреле он был равен минус 4.

Острее всего ситуацию переживают жители Приволжского и Уральского федеральных округов, а также Южного ФО: здесь самые высокие показатели индекса ковид-кризиса. При этом негативный эффект от ковид-кризиса среди покупателей значимо ухудшился за последний месяц самоизоляции.

Еще один вывод исследования — кризис бьет в основном по жителям крупных городов. Кроме того, в последнее время острее всего ковид-кризис переживают люди с достаточно невысоким доходом.

Среди возрастных групп сильнее всего пострадало наиболее экономически и «покупательски» активное население в возрасте 35—55 лет. Легче всего этот период проживает молодежь (18—25 лет). Пока это единственный сегмент, где устойчивых к кризису — тех, кто мало ощутил его влияние и кому не пришлось менять свое покупательское поведение, — больше, чем пострадавших.



Больше всего, по данным GfК, от этого кризиса «досталось» женщинам, что, возможно, связано с тем, что в указанных регионах большая доля сервисных компаний, предприятий beauty-сектора, HoReCa, перевозок, туризма и других бизнесов, которые сильно пострадали от вынужденной остановки в период карантина, следует из релиза GfK.