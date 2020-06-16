Держатели пластиковой или виртуальной карты «Яндекс.Денег» теперь могут загрузить ее в приложение «Кошелек». Об этом сообщили в «Яндекс.Деньгах», уточнив, что «Кошелек Pay» доступен на Android-платформе, в том числе на смартфонах брендов Huawei и Honor.

Чтобы сохранить пластиковую или виртуальную карту «Яндекс.Денег» в «Кошельке», нужно ввести ее данные вручную. Пластиковую карту можно также добавить, отсканировав ее через NFC. После этого пользователи смогут оплачивать покупки как в самом приложении, так и в магазинах, участвовать в промоакциях и получать кешбэк за платежи картами «Яндекс.Денег»: от 1% до 5% за обычные покупки и 5% за оплату товаров из категории месяца.

Приложение «Кошелек» хранит в смартфоне банковские карты и дисконтные карты, а также купоны и сертификаты. Чтобы получать бонусы и оплачивать покупки с помощью «Кошелька», нужно показать на кассе дисконтную карту с экрана смартфона, а затем перейти в режим оплаты и приложить смартфон к платежному терминалу. Партнеры сервиса — «Перекресток», «М.Видео», «ВкусВилл», Adidas, «О'кей», Lamoda и многие другие магазины.

«Яндекс.Деньги» эмитируют собственные карты платежной системы Mastercard. Заказать пластиковую или создать виртуальную карту пользователь может на сайте или в мобильном приложении «Яндекс.Денег». Пластиковая карта придет по почте или с курьерской доставкой на дом. Ее обслуживание обойдется в 199 рублей за три года. Виртуальную карту можно выпустить бесплатно практически мгновенно. По информации руководителя направления карточных продуктов «Яндекс.Денег» Андрея Васильева, к маю этого года выпущено более 2 млн пластиковых и 19 млн виртуальных карт.

В свою очередь руководитель финтех-направления в Cardsmobile (петербургская IT-компания — разработчик приложения «Кошелек») Андрей Пономарев указал, что «Кошельком» уже пользуются 12 млн российских покупателей, которые перенесли в приложение 200 млн карт.



«Данные карт в приложении надежно защищены: «Кошелек Pay» работает в полном соответствии с международными стандартами безопасности и сертифицирован ведущими платежными системами», — подчеркнул Пономарев.