Банк России совместно с представителями банковского сообщества обсуждает возможность выплат зарплат через Систему быстрых платежей (СБП), пишет «Коммерсант» . ЦБ подготовил ответы на вопросы и предложения Ассоциации банков России к новому проекту положения «О платежной системе Банка России». Регулятор сообщил, что выплата заработной платы исключена из проекта положения, потому что он содержит минимальный набор сервисов, которые банк обязан предоставить. Однако кредитные организации смогут предоставлять этот сервис на добровольной основе.

Банкиры отмечают, что без дополнительного сервиса вряд ли удастся обойтись. Выплата зарплаты отличается от платежей В2С, так как имеет пиковые даты, в которые по всем работающим гражданам страны придут данные на валидацию. Поэтому необходим сервис, который будет способен обработать огромное количество запросов в секунду и именно в определенные дни. Также компаниям будет проще отправлять одним реестром — средства, предназначенные для выплат зарплаты, сразу пойдут в разные банки. В кредитных организациях отметили, что отдельный сервис позволит банкам реализовать в рамках этого проекта еще и В2В-переводы через СБП — перечислять работодателям часть оборота в виде кешбэка с зарплатных выплат.

Большинство кредитных организаций выступает за то, чтобы за него в равных долях платили как банк работника, так и банк работодателя — по три рубля за трансакцию. В Тинькофф Банке считают, что за все платит банк работника, также кроме выплат, положенных ЦБ (6 рублей), он еще должен будет заплатить по 0,1% суммы перечисления банку работодателя и самому работодателю. В этом случае у работодателя появляется финансовый стимул пойти навстречу работнику.

Банки просят отсрочить подключение к СБП на год По словам экспертов, в ближайшее время рынок ждет полномасштабного подключения Сбербанка, после чего начнется реальное развитие и рост СБП.

Проблема, по мнению экспертов, несколько преувеличена. Так, многие клиенты имеют по две-три дебетовые карты различных банков: на одну может зачисляться зарплата, на другую — процент на остаток, по третьей выгоднее условия кешбэка. Всегда есть способы преодолеть остатки «зарплатного рабства» у наиболее инерционных работодателей — снять деньги наличными или воспользоваться «обратным платежом» в другом банке. К тому же именно для того, чтобы быстро переводить деньги, в том числе между своими картами, и была создана СБП, и для этого не нужен не только специальный сервис В2С, достаточно стандартного перевода между счетами физического лица.