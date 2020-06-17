Министерство труда и социальной защиты направило в Минэкономразвития России предложение по возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временной занятости работников, находящихся под риском увольнения, в условиях пандемии. Об этом говорится в официальном ответе Минтруда на письмо главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова. Инициативу предлагается включить в проект общенационального плана по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

Ранее Кутепов направил запрос на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с предложением предусмотреть для работодателей, которые организовывают временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения, компенсацию расходов по оплате труда в размере одного МРОТ.

«В целях стабилизации ситуации на рынке труда и дополнительной поддержки граждан, находящихся под угрозой увольнения, потерявших работу, в том числе ищущих работу, сформирован пакет дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, предусматривающий возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временной занятости работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников)», — говорится в ответе Минтруда.

Также ведомство предлагает возмещать работодателям расходы на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, которые находятся в поисках работы и обратились в органы службы занятости, а также для получающих пособие безработных граждан.

Минтруд предлагает реализовать данные меры поддержки во всех субъектах РФ. При этом распределение финансирования мероприятий по межрегиональному принципу или по принципу распределения между муниципальными образованиями, включая районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, не предусматривается.

«В случае утверждения указанных мероприятий и выделения бюджетных ассигнований бюджетам субъектов РФ будут доведены средства федерального бюджета на условиях софинансирования расходных обязательств субъектов, возникающих при их реализации», — уточнили в министерстве.