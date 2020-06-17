Самыми распространенными видами киберпреступлений в России являются социальная инженерия, Android-трояны, вирусы-шифровальщики и атаки интернет-банкинга, рассказал глава международной компании Group-IB Илья Сачков.

Число киберпреступлений в России выросло за пять лет более чем в 25 раз, следует из доклада генпрокурора Игоря Краснова о состоянии законности и правопорядка в РФ, который есть в распоряжении РИА Новости.

«Такая тенденция есть, это подтверждают и данные МВД: на фоне снижения в январе — апреле 2020 года количества убийств и покушений на убийства (минус 3,8%), грабежей (минус 9,5%) и разбоев (минус 19%), рост IT-преступности составил 82,4% и в значительной степени повлиял на увеличение общего количества зарегистрированных преступлений в стране за четыре месяца на 0,8%», — отметил Сачков.

«Не ошибусь, если скажу, что большая часть приходится на разного рода финансовые мошенничества с использованием социальной инженерии, такой рост даже не похож на обычный сезонный рост, как, например, перед Новым годом. Это в десятки раз больше и пострадавших значительно больше», — добавил он.

По словам Сачкова, что касается «обзвонов», их за последние год — полтора стало просто в разы больше. Технология называется вишинг — мошеннические звонки по телефону. В ходе разговора мошенники узнают данные банковской карты, заставляют сделать перевод или установить программы удаленного доступа для кражи денег, отметил глава Group-IB.