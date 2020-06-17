В России распространяется новая мошенническая схема, которая направлена на пожилых людей, желающих обеспечить себе прибавку к пенсии за счет торговли ценными бумагами: псевдоброкеры получают удаленный доступ к гаджетам пенсионеров и выводят средства с их счетов. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на компанию Zecurion. Многие пожилые люди в условиях падения ставок по депозитам ищут более доходные способы вложить деньги, а некоторые просто хотят заработать небольшую прибавку к пенсии. Поэтому, в том числе и в этой возрастной категории, растет интерес к инвестициям в ценные бумаги — доля таких инвесторов уже достигла 5%.

Мошенники начали активно предлагать специальные онлайн-платформы для пенсионеров по торговле ценными бумагами. Так, пользователь проходит по ссылке, где получает предложение подать заявку на регистрацию в программе, которая якобы анализирует все фондовые мировые биржи и сама высчитывает, куда вкладывать средства. Далее приходит подтверждение по электронной почте и поступает звонок от «специалиста» компании. Для окончания операции «представитель брокера» предлагает пополнить счет на 11,2 тыс. рублей, необходимых для начала торговли. Далее с пенсионером связывается «технический специалист» и через программу для удаленного доступа заходит в личный кабинет пользователя. За это время мошенники подают в личном кабинете в банк заявку на кредит и организация переводит деньги на дебетовую карту пенсионера. Далее злоумышленники отвлекают пользователя и просят подтвердить перевод денег по телефону.

Банки дали рекомендации по защите от нового способа мошенничества Рекомендуется записать телефон банка в контакты и сразу заканчивать разговор, если кто-то просит данные карты или пароль от интернет-банка.

Если не будут найдены преступники, потерпевшим придется расплачиваться по обязательствам, пояснили юристы. Если сделать этого они не смогут, банк может подать в суд и на пенсию будет наложено взыскание, которое не может составлять более 50% от полученных от государства средств.

С развитием финтеха люди все больше привыкают к различным сервисам, их простоте и доступности, а этим пользуются мошенники, подтвердили в пресс-службе Центробанка. Там отметили, что пенсионеры нередко становятся целевой аудиторией для злоумышленников, поскольку у них есть понятный гарантированный приток средств. В ЦБ заявили, что регулятор очень ждет принятия законопроекта, который находится на рассмотрении в Госдуме и предполагает упрощенную процедуру блокировки мошеннического сайта, и добавили, что после принятия проекта регулятор сможет оперативно, в досудебном порядке ограничивать работу таких сайтов, блокировать доступ к таким противоправным ресурсам, зарегистрированным в иностранных доменных зонах.