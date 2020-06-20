Сбербанк открыл специализированный мини-офис для предпринимателей на территории агрокластера «Фуд Сити», говорится в релизе финучреждения.

«В Москве стартовал новый проект Сбербанка и группы компаний «Киевская площадь», в рамках которого на территории крупнейшего столичного агрокластера «Фуд Сити» открылось специализированное подразделение банка по работе с представителями малого бизнеса. Цель проекта — максимально упростить получение банковских услуг арендаторами торговых мест. Кроме того, Сбербанк планирует повышать финансовую грамотность предпринимателей, проводя обучение по оптимальным продуктам банка и мерам поддержки бизнеса со стороны государства», — сказано в сообщении.

После открытия офиса Сбербанка непосредственно на территории агрокластера арендаторы, нуждающиеся в дополнительном финансировании, могут в любое время обратиться за поддержкой к менеджеру банка. Кроме того, на данной площадке будет реализована возможность регистрации новых юридических лиц, открытия расчетных счетов, подключения зарплатных проектов. Также предпринимателям будут предложены самые передовые продукты экосистемы Сбербанка, в том числе услуги телемедицины от компании DocDoc и сервис онлайн-проверки контрагентов, уточнили в банке.